İkilinin samimi fotoğrafı paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçileri kareyi yorum yağmuruna tuttu.

KÜBRA SETİNDE BAŞLAYAN AŞK BELGELENDİ

Ünlü çiftin birlikteliği, aslında daha önce birlikte rol aldıkları "Kübra" dizisinin setine dayanıyor. O dönemden beri gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ikili, aşklarını ilk kez 2024’ün son günlerinde bir tatil dönüşü havaalanında görüntülenerek ele vermişti.

Eylül ayında Çağatay Ulusoy’un 35. yaş gününde Aslıhan Malbora bir video paylaşarak kural bozmuş olsa da, bu son paylaşım çiftin en net ve romantik karesi olarak kayıtlara geçti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Özel hayatlarını gizli tutma konusundaki kararlılıklarıyla bilinen çiftten beklenen hamle Malbora'dan geldi. Güzel oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa çekilmiş karesini Instagram hesabından paylaştı.

İşte sosyal medyada bir anda yorum yağmuruna tutulan o aşk paylaşımı...