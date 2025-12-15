Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Atan, VAR hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi. İşte genç teknik adamın açıklamalarından satır başları:

'HEDEF MAÇ DEĞİLDİ'

"Biraz zor elbette konuşmak ama illa konuşmam gerekiyorsa konuşayım. 27. dakikadaki penaltıya kadar iyi mücadele ediyorduk ancak oradan ilk 45 sonuna kadar çok kötü oynadık. İstanbul'a gelip burada Fenerbahçe'ye karşı suya sabuna dokunmadan oynuyorsunuz. Temassız oynuyorsunuz. Bu olmaz tabi. Bu maç bizim için hedef maç değildi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kötü bir akşamdı bizim için."

'BU KADAR KOLAY PENALTI OLMAZ'

"Anadolu takımlarına böyle temaslarda penaltı çalınmıyor. Biz geçen hafta Rizespor maçı oynadık. Orta saha oyuncusu rakibin ayağına istemeden bastı; orada penaltı verilebilirdi. Anadolu takımlarına çalınmıyor. Alma-verme dengesinde bizde çok fark var. Bu kadar kolay penaltı olmaması gerekiyor. Zaten Fenerbahçe iyi oynadı ve kazandı. Ama sen maçı alıp bir taraftan diğer tarafa taşıyorsun! VAR’da Sarper Barış Saka var; hakemliği bırakmıştı. Hakemliği bıraktıysa neden orada?"