Şikel, karanlık kulübedeki meditasyon seansının aslında 11 güne kadar ilerleyebildiğini ancak kendisinin 11 saat dayanabildiğini belirtti. Ünlü manken, “Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim” sözleriyle süreci anlattı.

'KULÜBE DIŞARIDAN KİLİTLENİYOR'

Deneyim sırasında dış dünyayla bağın tamamen kesildiğini dile getiren Şikel, “Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece” ifadelerini kullandı.

Gerildiğini ancak önceden hazırlandığını söyleyen Şikel, kulübenin üzerine kilitlendiğini ve yanında telsiz bulunduğunu da ekledi.

Ünlü sunucunun anlattıkları sosyal medyada da tartışma yarattı. Karanlık bir ortamda, hiçbir uyaran olmadan saatlerce kalmanın nasıl bir deneyim olduğu merak konusu olurken, Şikel’in sözleri kısa sürede gündem oldu.

2 Ocak 1979’da İstanbul’da doğan Çağla Şikel, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Miss World yarışmasında “Europe's Queen of Beauty” (Avrupa Güzeli) unvanını kazandı. Şikel yarışmaların ardından mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk kariyerine adım attı.