Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

46 yaşındaki Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını vermişti.

Çağla Şıkel şimdi de jet sörf'ü paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçen yaz motorlu board üzerinde yapılan jet sörf'e merak saran Şıkel, Emre Altuğ'dan olan çocukları ile İzmir Çeşme'de haftalarca ders almıştı.

Eylülde İznik Gölü'nde deneyim yaşayan Çağla bu kez Boğaz'daydı. Oğulları Kuzey ve Uzay ile unutulmaz anlar yaşadı.

Köprünün altında jet sörf'le geçmenin keyfini yaşayan Çağla Şıkel o anları Instagram hesabından "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul böyle bir başka güzel" notuyla paylaştı.

Çağla Şıkel'i Boğaz'da jet sörf yaparken görenler "Yok artık" yorumunu yapmadan duramadı.

BACAKLARI MOSMOR

Sörfü çok sevdiğini dile getiren ünlü manken, bacaklarının mosmor olduğu bir kareyi "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notuyla paylaşmıştı.