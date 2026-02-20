Fit görünümü ve disiplinli yaşam tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken iki çocuk annesi Şıkel, son dönemde paylaştığı "ilaç ve kuruyemişten oluşan" kahvaltı tabağıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Beslenme rutiniyle ilgili tartışmalara açıklık getiren ünlü isim, bu kez aşk hayatındaki kriterlerini anlattı.

"AŞIK OLUNCA NEŞELİ BİR DENGESİZLİK YAŞIYORUM"

Melis İşiten’in "Bugünkü Çağla aşık olunca dengeleri tamamen kayıyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Şıkel, aşkın kendisini değiştirdiğini kabul etti. Şıkel, "Denge biraz bozuluyor ama iyi ve neşeli bir anlamda bozuluyor. Sabah uyanmak daha heyecanlı geliyor" diyerek duygularını paylaştı.

Ancak aşkın, hayatındaki temel disiplinleri sarsmasına izin vermediğini de sözlerine ekledi. Belli bir yaştan sonra düzeninin oturduğunu vurgulayan ünlü model, "Aşk durumu yatma saatimi veya sörfe gitme programımı değiştiremez. O düzenin içine dahil olmak ve birlikte bir şeyler paylaşmak asıl güzel olan" dedi.

"CAMİADAKİ GELGİTLER BENİ ÇOK YORDU"

Geçmişe dair bir iç döküşte de bulunan Çağla Şıkel, kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorluklara değindi. Özellikle 20'li yaşlarda sanat camiasındaki ikiyüzlü tavırlardan çok çektiğini belirten Şıkel, "Yüzüne 'canım' deyip arkandan konuşanları duyduğumda büyük hayal kırıklıkları yaşadım" ifadelerini kullandı.

Bu tecrübelerin kendisini yalnızlığın güzelliğini keşfetmeye ittiğini söyleyen Şıkel, artık yalnız kalmaktan korkmadığını belirtti. Hayatında artık "hesaplı kitaplı" ilişkilere yer olmadığını ifade eden ünlü isim, sadece samimiyete önem verdiğinin altını çizdi.