

Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçenlerde Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

46 yaşındaki Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını vermişti.

Çağla Şıkel şimdi de sörf paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çocukları ile gittiği Endonezya'nın Bali adasında dalga sörfüne merak saran Şıkel, Çeşme'de de son dönemin modası olan elektrikli sörfü denemişti.

"BAZI BEDELLER ÖDENDİ"

Sörfü çok sevdiğini söyleyen ünlü manken önceki gün sosyal medyada bacaklarının mosmor olduğu kareyi paylaştı ve "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" dedi.