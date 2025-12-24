Çağla Şıkel sunucu, oyuncu, manken, yazar... "10 parmağında 10 marifet" dediklerimizden.

Hafta içi her gün NOW TV'de yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşan Şıkel'in dün rahatsızlandığı öğrenildi.

"DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Kanaldan yapılan açıklamada ünlü ismin kas spazmı geçirdiği, bu yüzden programı sunamadığı ifade edildi.

Çağla Şıkel de sosyal medya hesabından durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş."

"ANNEMİZİN BİR KİTAP YAZMADIĞI KALMIŞTI"

Şimdilerde '7 Kocalı Hürmüz' müzikalindeki performansıyla gündemde olan Çağla Şıkel geçen hafta sonu ilk kitabı 'Sen Hâlâ Annenin Kızısın' için imza günü düzenlemişti.

Şıkel'in oğlu Uzay Altuğ "Annem her şeyi yapıyor, bir kitap yazmadığı kalmıştı, onu da yaptı. Annemle gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır" diye konuşmuştu.