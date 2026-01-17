Sröfe merak saran Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan olan çocukları ile İzmir Çeşme'de geçen yaz haftalarca ders almıştı.

Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk olan Şıkel, bu sporun kendisini değiştirdiğini söyledi:

"Sörften sonra çok daha iyi bir insan oldum. Hiç kimseyi hatta kendimi umursamadan insanların önlerinde yüzlerce kez düşüp salya sümük kaldım. Halk plajının ortasında günlerce yaşadım bunu. Sonra yavaş yavaş sörf yapabildim."

"Tahtanın üzerine çıktığımda dizlerim kanıyordu ve onlarca insanla fotoğraf çektiriyordum. O zaman şunu hissettim, ne kadar sakinim. Neden bu kadar sakinim? Çok daha nazik ve yavaş bir insan oldum; çocuklarıma ve yaşama karşı da. En önemlisi kendime karşı çok daha nazik olmamdı."

BACAKLARI MOSMOR

Sörfü çok sevdiğini dile getiren ünlü manken, bacaklarının mosmor olduğu bir kareyi "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notuyla paylaşmıştı.

"BEN İYİYİM"

Bu arada akciğer kanseri tedavisi gören Semiramis Pekkan da iyi olduğunu ve her gün daha da iyiye gittiğini açıkladı:

"Şu sıralar neyi hissediyorsam yazıyorum. YouTube'a başlama nedenim de çocuğuma bir hatıra kalmasıydı. Kim, neyi merak ediyorsa sorsun diye de başladım. Orada konuşmak bana iyi geldi. İnanılmaz bir şey. Çocuklarım bana, 'Bize ne kadar iyi geliyorsun' diye yazıyor. Ben de 'Yok evladım siz bana daha iyi geliyorsunuz' diyorum."