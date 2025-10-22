

Çağlar Ertuğrul'un bornozla verdiği poz, 'caglaretugrulofficial1' isimli TikTok hesaptan paylaşılmasıyla gündem oldu.

Ertuğrul, fotoğrafın paylaşıldığı hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

Oyuncu, gerçek TikTok hesabından yayımladığı videoda şunları söyledi:

"Sanırım ara sıra bu açıklamayı yapmam lazım. Çok takmıyordum ama bazıları buna inanmış."

"Benim tek TikTok hesabım Çağlar Ertuğrul 624. Sanırım başkası adına hesap açıp 'resmî hesap', 'orijinal hesap' yazmak suç."

"Benim eski paylaşımlarım üzerinden etkileşim ya da para kazanıyor olabilirsiniz ama 'resmî hesap' yazmayın."

Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş."

Ertuğrul, X hesabından da yaptığı paylaşımda fotoğrafın 8 yıllık olduğunu belirtti.