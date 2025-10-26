CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.
“Casusluk” soruşturması kapsamında savcılığa çağrılan İmamoğlu, saat 10.55 itibarıyla adliyeye getirildi.
5 SAAT SONRA İFADE VERMEYE BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’na destek vermek için adliyeye geldi.
İmamoğlu, adliyeye girişinden bu yana yaklaşık ifade vermek için 5 saat bekletildi.
7 AY SONRA İLK KEZ CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Bugün, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez dışarıya çıkmış oldu.
CHP’li milletvekilleri, adliye önünde geceden bu yana nöbet tutarken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Vatandaşlar, 4 ilçede verilen eylem yasağına rağmen Çağlayan Meydanı çevresinde toplanarak İmamoğlu’na destek verdi.
İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYEDE
İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini yakından takip etmek için adliyeye geldi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve çok sayıda partili de Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulundu.