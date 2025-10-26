İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen casusluk soruşturması kapsamında bugün, 26 Ekim saat 11.00’de, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.

'POLİSLER ORTADAN KAYBOLDU'

Ancak akşam saatlerinde yaşanan beklenmedik bir olay, meydanda gerginlik yarattı. CHP’nin seçim çalışmaları kapsamında kullandığı otobüsün önü, sivil bir araç tarafından kesildi. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Parti otobüsümüzün Çağlayan Adliyesi önünden geçmesine izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar, polisler ortadan kayboldu. Araç arızalı değil, polis tarafından durduruldu. Bu kanunsuz emri veren kim?”

Otobüsün durdurulduğu sırada, araçta CHP Milletvekilleri Ali Gökçek ve Umut Akdoğan bulunuyordu. Yetkililer, otobüsün “arızalı” olduğunu ileri sürdü; ancak CHP’liler bu iddiayı reddetti. Taraflar arasında yaşanan tartışma, meydandaki tansiyonu yükseltti.

SABAHA KADAR PAZARLIK YAPILDI

Gece boyunca araç içerisinde kalan vekiller sabah 06.52'de son durumları aktardı. Gece boyunca otobüsün çekilmesine izin verilmediği ve sabaha kadar çekilmesi için pazarlıkların olduğunu aktaran CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve Ali Gökçek, otobüsü santim kıpırdatmadıklarını söyledi.

ÖZEL'DEN ÇAĞLAYAN'A DAVET

İsviçre'de bir programda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, programını yarıda kesti.

Halkı Çağlayan Adliyesi'ne davet eden Özel şöyle konuşmuştu:

"Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun suçunun ne olduğuna bir açıkça tekrar bakmak gerek. Onun suçu Erdoğan’ı yenmek. Erdoğan’ı yendiği için ve bir kez daha yeneceği için Erdoğan onu durdurmak için her şeyi göze alıyor. İlk önce terörle suçladı, tutmadı. Sonra ‘hırsızlık, yolsuzluk’ dedi, kimseyi inandıramadı. En son casusluk suçlamasıyla karşı karşıyayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ekrem İmamoğlu gibi 15,5 milyon vatandaşın aday gösterdiği bir cumhurbaşkanı adayını, bu ülkenin gelecek cumhurbaşkanını casuslukla suçlamak tam bir akıl tutulması. Bunu şiddetle reddediyoruz. Ama ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yolsuzluk iddia ettikleri davada kanıt bulamadıklarını, bu iftiralarla bir sonuç alamayacaklarını ve Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzlukla suçlayıp da mahkum edemeyeceklerini ben biliyordum, biz biliyorduk, söylüyorduk; şimdi onlar da gördüler. İddianameyi yazamaz haldeler. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya savcılık:

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIN ARKASINDA OLACAĞIM'

‘Biz bu boş iddianameyi yolladık. Hakim bu iddianameye bakıp Ekrem İmamoğlu'nu tutuksuz yargılayabilir. Ve bu durumda Ekrem İmamoğlu görevinin başına dönebilir. Özgür kalabilir ve Türkiye birden ayağa kalkabilir. Çünkü artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun iktidara gelmesini kimse durduramaz.’ Bunun için bir yedekleme yapıyorlar. Ve pazar günü Ekrem İmamoğlu’nu… Niye pazar? Bu da önemli bir soru. Saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi'ne götürüp sorgulayacaklar. Ve kuvvetli ihtimal yolsuzluktan artık tutuklu tutamayacaklarını, mahkeme aşamasında serbest kalacağını düşündükleri için bu dosyadan tutuklamaya kalkacaklar. Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum.

"BEN Mİ CASUSUM? HADİ ORADAN"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu bu iddialara çok ağır yanıt vereceğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

- Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!

- Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem.

- Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim.