Çağlayan'da kalabalık artıyor gerilim yükseliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'casusluk' suçlamasıyla Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye getirilirken; destek için toplanan kalabalığa CHP lideri Özgür Özel seslendi.
Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Dört engel aşıp buraya gelenler... Yolları kapattılar, köprüleri bağladılar. Buraya gelenlere helal olsun. Bu meydandakiler 47 yıl sonra ilk kez partisini iktidar yaptılar. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı 4 kez üst üste yendi.
O gün bugün huzurumuz yoktur. Huzurun tek çaresi var birlikte direnmek.
19 Mart'ta Ekrem Başkanımızı sabahın erken saatlerinde evinden aldıklarında darbeyi görmüştük. Hedef Saraçhane'ydi. 7 gün 7 gece, tüm engellemelere rağmen, yasaklara rağmen Saraçhane'ye gidenler tarih yazdılar. Bugün kayyum yoksa bu Saraçhane sayesindedir.
Bizim bugün burada ne işimiz var? Ekrem Başkan'a atılan yeni bir iftira yüzünden buradayız. Neden gerek duyuyorlar? Hırsız dediler olmadı, terör dediler olmadı, şimdi casus diyorlar. Yazıklar olsun. Diplomaya saldırdım geri tepti, yolsuzluk dedim geri tepti, terör dedim geri tepti, savcı çaresizim çaresizim diyor. Valilik adliyenin etrafındaki tüm ilçelerde eylem yasağı var dedi.
'İSTANBUL, BURAYA! HERKESİ ÇAĞIRIN...'
Buraya bir Allah'ın kulunun giremeyeceğini söylediler.
İşte tüm engelleri tanımadınız buradasınız. Buradan İstanbul'a sesleniyoruz. Bu meydan korkuyu evde bırakanların meydanıdır. Kalkın mücadeleye gelin. İstanbul buraya... Herkese mesaj atın, arayın...
İçeride bu zulüm sürdükçe, mücadele edeceğiz. Yeni Şafak yazarını Tele1'e kayyum atayanlara yazıklar olsun. Merdan Yanardağ ve Tele1 emekçilerine sonuna kadar sahip çıkacağız, yalnız bırakmayacağız.
Bahçeli diyor iddianame lazım, AKP'nin eski yöneticileri diyor iddianame lazım. En sonunda baltayı taşa vurdular. Kanıt toplanacak kanıt yok. Mahkeme salıverir diye korkup yeni suç icat ettiler. FETÖ de böyle yapardı. İzmir, İstanbul askeri casusluğu biliyorum. Onlar da casus lekesi sürüyordu. Ben Meclis'te çıktım, bu askerlerin namusuna kendi namusum kadar kefilim dedim. Yıllar geçti, kumpas çıktı.
'İNGİLİZ AJANIYIM' DEMİŞ
Ekrem Başkan'ı ilişkilendirmek istedikleri kişi biraz önce itirafçı olmuş, 'İngiliz Ajanıyım' demiş. İtirafçı olan kişi Hüseyin Gün 4 Temmuz'da tutuklanmış. İstanbul Silivri'deyken Ankara Sincan'a getirilmiş.
Hakan Fidan MİT Başkanı iken tüm bilgileri çaldırmış, İçişleri Bakanlığı tüm bilgileri çaldırmış. İbrahim Kalın suç duyurusunda bulunmuş. Kimse bu verilere niye sahip çıkmadın diyen yok? Bir veriyi kaç kere çaldıracaksın? Açık açık söylüyorum, Tayyip Erdoğan'a sevap olan bize günah olamaz. Bize soracağın her soruyu önce Erdoğan ve arkadaşlarına soracaksın.
'BÜTÜN DEMOKRATLARI DAVET EDİYORUZ'
Gün boyunca süreci buradan takip edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'daki Saraçhane'deki gibi tarih yazıyorsunuz. İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyoruz. Biz başaracağız, biz kazanacağız. Zalimler kaybedecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen casusluk soruşturması kapsamında bugün, 26 Ekim saat 11.00’de, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun ilk sözlerini aktardı:
"İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum"
KORİDOR ÖRÜLDÜ TOMALAR ÇEVİRDİ
SÖZCÜ Muhabiri İlknur Yağumli Çağlayan'daki gergin atmosferi paylaşırken şu ifadeleri kullandı.
"Bulunduğumuz alana gelirken sabah saatlerinde aramalardan geçerek alana girdik. Alanda yüzlerce toma ve çevik kuvvet aracı var. Adliyenin önünde koridor örülmüş durumda. Barikatları geçmek mümkün değil. Çevik kuvvetle beraber toma araçları da bekliyor.
Yaklaşık on tane toma var. Bir çok noktada aramalardan geçilip buraya gelebiliyorsunuz. CHP aracı dün Özgür Çelik'in çağrısın ardından Çağlayan'a gelmişti. Geldiğinde bu alana giremedi. Önünü bir sivil aracın kestiği ve bu aracın polis aracı olduğu belirtilmişti. Sabah saatlerinde araç çekildi. Dakikalar sonra Ekrem İmamoğlu saatler 11'i gösterdiğinde savcının karşısına çıkıp casusluk soruşturması için burada olacak."
'PARTİ OTOBÜSÜ ENGELLENDİ'
Ancak akşam saatlerinde yaşanan beklenmedik bir olay, meydanda gerginlik yarattı. CHP’nin seçim çalışmaları kapsamında kullandığı otobüsün önü, sivil bir araç tarafından kesildi. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Parti otobüsümüzün Çağlayan Adliyesi önünden geçmesine izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar, polisler ortadan kayboldu. Araç arızalı değil, polis tarafından durduruldu. Bu kanunsuz emri veren kim?”
Otobüsün durdurulduğu sırada, araçta CHP Milletvekilleri Ali Gökçek ve Umut Akdoğan bulunuyordu. Yetkililer, otobüsün “arızalı” olduğunu ileri sürdü; ancak CHP’liler bu iddiayı reddetti. Taraflar arasında yaşanan tartışma, meydandaki tansiyonu yükseltti.
SABAHA KADAR PAZARLIK YAPILDI
Gece boyunca araç içerisinde kalan vekiller sabah 06.52'de son durumları aktardı. Gece boyunca otobüsün çekilmesine izin verilmediği ve sabaha kadar çekilmesi için pazarlıkların olduğunu aktaran CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve Ali Gökçek, otobüsü santim kıpırdatmadıklarını söyledi.
ÖZEL'DEN ÇAĞLAYAN'A DAVET
İsviçre'de bir programda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, programını yarıda kesti.
Halkı Çağlayan Adliyesi'ne davet eden Özel şöyle konuşmuştu:
"Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun suçunun ne olduğuna bir açıkça tekrar bakmak gerek. Onun suçu Erdoğan’ı yenmek. Erdoğan’ı yendiği için ve bir kez daha yeneceği için Erdoğan onu durdurmak için her şeyi göze alıyor. İlk önce terörle suçladı, tutmadı. Sonra ‘hırsızlık, yolsuzluk’ dedi, kimseyi inandıramadı. En son casusluk suçlamasıyla karşı karşıyayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ekrem İmamoğlu gibi 15,5 milyon vatandaşın aday gösterdiği bir cumhurbaşkanı adayını, bu ülkenin gelecek cumhurbaşkanını casuslukla suçlamak tam bir akıl tutulması. Bunu şiddetle reddediyoruz. Ama ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yolsuzluk iddia ettikleri davada kanıt bulamadıklarını, bu iftiralarla bir sonuç alamayacaklarını ve Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzlukla suçlayıp da mahkum edemeyeceklerini ben biliyordum, biz biliyorduk, söylüyorduk; şimdi onlar da gördüler. İddianameyi yazamaz haldeler. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya savcılık:
'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIN ARKASINDA OLACAĞIM'
‘Biz bu boş iddianameyi yolladık. Hakim bu iddianameye bakıp Ekrem İmamoğlu'nu tutuksuz yargılayabilir. Ve bu durumda Ekrem İmamoğlu görevinin başına dönebilir. Özgür kalabilir ve Türkiye birden ayağa kalkabilir. Çünkü artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun iktidara gelmesini kimse durduramaz.’ Bunun için bir yedekleme yapıyorlar. Ve pazar günü Ekrem İmamoğlu’nu… Niye pazar? Bu da önemli bir soru. Saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi'ne götürüp sorgulayacaklar. Ve kuvvetli ihtimal yolsuzluktan artık tutuklu tutamayacaklarını, mahkeme aşamasında serbest kalacağını düşündükleri için bu dosyadan tutuklamaya kalkacaklar. Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum.
"BEN Mİ CASUSUM? HADİ ORADAN"
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu bu iddialara çok ağır yanıt vereceğini söyledi.
İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!
- Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem.
- Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim.