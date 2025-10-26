Çağlayan'da kalabalık artıyor gerilim yükseliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'casusluk' suçlamasıyla Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye getirilirken; destek için toplanan kalabalığa CHP lideri Özgür Özel seslendi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dört engel aşıp buraya gelenler... Yolları kapattılar, köprüleri bağladılar. Buraya gelenlere helal olsun. Bu meydandakiler 47 yıl sonra ilk kez partisini iktidar yaptılar. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı 4 kez üst üste yendi.

O gün bugün huzurumuz yoktur. Huzurun tek çaresi var birlikte direnmek.

19 Mart'ta Ekrem Başkanımızı sabahın erken saatlerinde evinden aldıklarında darbeyi görmüştük. Hedef Saraçhane'ydi. 7 gün 7 gece, tüm engellemelere rağmen, yasaklara rağmen Saraçhane'ye gidenler tarih yazdılar. Bugün kayyum yoksa bu Saraçhane sayesindedir.

Bizim bugün burada ne işimiz var? Ekrem Başkan'a atılan yeni bir iftira yüzünden buradayız. Neden gerek duyuyorlar? Hırsız dediler olmadı, terör dediler olmadı, şimdi casus diyorlar. Yazıklar olsun. Diplomaya saldırdım geri tepti, yolsuzluk dedim geri tepti, terör dedim geri tepti, savcı çaresizim çaresizim diyor. Valilik adliyenin etrafındaki tüm ilçelerde eylem yasağı var dedi.

'İSTANBUL, BURAYA! HERKESİ ÇAĞIRIN...'

Buraya bir Allah'ın kulunun giremeyeceğini söylediler.

İşte tüm engelleri tanımadınız buradasınız. Buradan İstanbul'a sesleniyoruz. Bu meydan korkuyu evde bırakanların meydanıdır. Kalkın mücadeleye gelin. İstanbul buraya... Herkese mesaj atın, arayın...

İçeride bu zulüm sürdükçe, mücadele edeceğiz. Yeni Şafak yazarını Tele1'e kayyum atayanlara yazıklar olsun. Merdan Yanardağ ve Tele1 emekçilerine sonuna kadar sahip çıkacağız, yalnız bırakmayacağız.

Bahçeli diyor iddianame lazım, AKP'nin eski yöneticileri diyor iddianame lazım. En sonunda baltayı taşa vurdular. Kanıt toplanacak kanıt yok. Mahkeme salıverir diye korkup yeni suç icat ettiler. FETÖ de böyle yapardı. İzmir, İstanbul askeri casusluğu biliyorum. Onlar da casus lekesi sürüyordu. Ben Meclis'te çıktım, bu askerlerin namusuna kendi namusum kadar kefilim dedim. Yıllar geçti, kumpas çıktı.

'İNGİLİZ AJANIYIM' DEMİŞ

Ekrem Başkan'ı ilişkilendirmek istedikleri kişi biraz önce itirafçı olmuş, 'İngiliz Ajanıyım' demiş. İtirafçı olan kişi Hüseyin Gün 4 Temmuz'da tutuklanmış. İstanbul Silivri'deyken Ankara Sincan'a getirilmiş.

Hakan Fidan MİT Başkanı iken tüm bilgileri çaldırmış, İçişleri Bakanlığı tüm bilgileri çaldırmış. İbrahim Kalın suç duyurusunda bulunmuş. Kimse bu verilere niye sahip çıkmadın diyen yok? Bir veriyi kaç kere çaldıracaksın? Açık açık söylüyorum, Tayyip Erdoğan'a sevap olan bize günah olamaz. Bize soracağın her soruyu önce Erdoğan ve arkadaşlarına soracaksın.

'BÜTÜN DEMOKRATLARI DAVET EDİYORUZ'

Gün boyunca süreci buradan takip edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'daki Saraçhane'deki gibi tarih yazıyorsunuz. İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyoruz. Biz başaracağız, biz kazanacağız. Zalimler kaybedecek.