Zafer Çağlayan’ın Patek Philippe marka 5101G model saatinin fiyatı günümüzde 250-400 bin dolar arasında (10 milyon TL ile 17 milyon TL).

AYNI MARKA FARKLI MODEL

Ahmed Şara önceki gün kolundaki Patek Philippe “World Time Chronograph Ref. 5930G” model saati ile görüntülendi ve sosyal medyada gündem oldu. 4 Şubat’ta günü Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelen Şara’nın kolunda aynı markanın başka bir modeli vardı. Şara’nın saatinin değeri ise 55 bin dolar, yaklaşık 2 milyon 300 bin lira. Çağlayan’ın Zarrab’dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, bakan yalanlamıştı.