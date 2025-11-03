Karadağ'ın başkenti Podgorica’da meydana gelen saldırı olayının faillerinin ülkede yaşayan Türk vatandaşları olduğu öne sürülmüş ve kısa sürede Türk vatandaşlarına yönelik bir pogrom başlatılmıştı.



Çok sayıda Türk'e ait dükkan ve konutun hasar almasının ardından Karadağ yetkili makamları olaya karışan faillerin Türk olmadığını açıklayarak tutuklanan 2 ismi serbest bırakırken, Türkiye'ye yönelik getirilen vize zorunluluğu uygulamasında ise değişikliğe gidilmedi.

15 BİN TÜRK'ÜN SEYAHATİ TEK TEK İPTAL EDİLİYOR



Son yıllarda Balkanların gözdesi haline gelen ve her yıl on binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiği Karadağ'ın Türkiye'ye yönelik vize serbestisini kaldırması, bölgede turizm faaliyeti yürüten acentelere büyük bir darbe vurdu.





TURİZMCİLERE ACİL ÇAĞRI YAPILDI

Karadağ hükümetinin turizm işletmecileriyle temasa geçmesi ve söz konusu kısıtlamaların eski tarihli rezervasyonları da kapsayacağını belirtmesi üzerine Türk vatandaşlarının seyahatleri hızlıca iptal edildi. Acenteler, kolaylaştırılmış vize uygulaması aracılığıyla Türk müşteriler için yeni bir başvuru oluşturulabileceğini belirtse de, ülkede yükselen Türkiye karşıtı tutum nedeniyle Türk misafirlerin yeni bir seyahat planlaması oluşturmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.







