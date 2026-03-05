Sarı-kırmızılı kulübün eski kaptanı ve kongre üyesi olan Hakan Balta'nın, 17 yaşındaki oğlu Çağrı Balta’nın ezeli rakibe gidişine engel olmaması camiada büyük tepki çekti.

Galatasaray yönetiminin, kulüp disiplin kurallarını işleterek efsane futbolcuyu üyelikten çıkarma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Gazeteci Burhan Can Terzi’nin iddiasına göre, yönetim kurulu Hakan Balta’yı kulüp üyeliğine yakışmayan tavır sergilediği gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk etme kararı aldı.

"BU KULÜBE BÖYLE BİR HAREKETTE BULUNAMAZSIN"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın emektar oyuncusuna vefa gösterdiğini ancak karşılığında bu transferin kabul edilemez olduğunu savundu.

Katıldığı bir programda konuşan Burhan Can Terzi, "Galatasaray yönetimi, Hakan Balta'yı disipline vermeyi düşünüyor. Disiplin kurulunun burada bir karar alması gerekiyor. Bence Hakan Balta'nın Galatasaray kulüp üyesi olarak kalmaması gerekiyor. Çünkü seni 2007'de Manisa'dan alıp gelen, ondan sonra sana kaptanlık veren, futbolu bıraktıktan sonra sana U19 hocalığı veren bir kulübe bunu yapamazsın ve kulüp üyesi olarak da kalamazsın. Sen bu kulübe bu şekilde bir harekette bulunamazsın. Senin oğlunu Fenerbahçe, Galatasaray'la bir mutabakata varmadan alıp götürürken sen buna seyirci kalamazsın. Dolayısıyla kulüp üyesi olarak da kalamazsın. Yönetimin ve disiplin kurulunun kararını beklemeden kendi kulüp üyeliğini bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.