İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere 26 Ekim saat 11.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı saatte tüm İstanbulluları Çağlayan Meydanı'na çağrı yaptı.

SES ARACININ YOLU KESİLDİ

CHP'nin ses sisteminin bulunduğu seçim otobüsünün yolu sivil ekip arabasıyla kesildi. Yaşanan gelişmeyi CHP Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından duyurdu.

"Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. Ali Gökçek ile otobüsün içindeyiz.

Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı.

Bu kanunsuz emri veren kim?"