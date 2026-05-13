Kağıt üzerinde yasak. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, yetkisiz araçlarda usulsüz çakarlı lamba ve siren kullanımı ‘çok ağır’ yaptırımlara tabi. Ambulans, itfaiye, polis ve devlet protokolüne tanınan ‘Çakarlı araç’ hakkı birçok ünlü ve çocukları tarafından da yasadışı biçimde kullanılıyor.

‘LALE DEVRİ DEĞİL’

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz, “Bu dönemin adı Lale Devri değil; Çakarlı Araç Devri” diyerek tepkisini dile getirdi. Gazeteci Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece de hakkı olmadığı halde çakarlı araç kullandı ve Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlarken çektiği görüntüleri paylaştı. 173 bin lira çakarlı araç cezası verilirken, baba Pazarcı ise kızını savunup kendisini eleştirenlere hakaret etti.

Daha önce Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu, lüks Mercedes cipine çakar taktırdı ve 139 bin lira ceza kesildi. Cübbeli Ahmet ise aracın damadına ait olduğunu belirterek, “Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor” dedi.

MENZİL DE ÇAKARLI

Osmanlı torunu olarak bilinen Kayıhan ve Orhan Osmanoğlu da yine çakarlı araçları ile gündeme geldi. Menzil şeyhi Fettah Elhüseyni de lüks Mercedes aracına çakar taktırdı, üstelik aracı sadece kendisi değil kızına da kullandırdı. 155 bin lira ceza kesildi.

Torpilliye işlemeyen yasa

Yönetmeliğe göre çakar ve siren sistemi geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçlarına ışıklı uyarı işareti takılabilir. Ancak torpillilere yasa da yönetmelik de işlemiyor. Çakar takıp, emniyet şeridi kullanıyor ve hatta trafik ışıklarında bile bekleme yapmıyorlar.

CEZASI AĞIR

Usulsüz çakar kullanan araçlara 173 bin 392 TL para cezası kesiliyor. Sürücünün ehliyetine 30 gün ile 6 ay arasında el konuluyor.Aracın trafikten men edilmesi cezası da verilebiliyor. Ancak dikkat çekici nokta, sosyal medyada ifşa edildikten sonra ceza kesilmesi. Sık sık yeni bir olayla, yetkisiz çakar kullanımının torpilliler arasında yaygın olduğu görülüyor.