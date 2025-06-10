ABD’de California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, protestolar nedeniyle Los Angeles’a Ulusal Muhafızı konuşlandırma kararının yasadışı olduğunu belirterek, "Kendisini mahkemeye vereceğiz" dedi.

Trump ise Ulusal Muhafızlara yönelik tepkilere, "Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik" yanıtını verirken, California Valisi Gavin Newsom’u ve Belediye Başkanı Karen Bass’ı halka yalan söylemekle suçladı.

"O SENSİN TRUMP!"

Trump-Newsom gerilimi devam ederken son olarak; California Valisi Newsom, X hesabından ABD Ulusal Muhafızları'nın yerde yatan fotoğrafını paylaşarak Trump'ı hedef aldı. Newsom ayrıca Trump'ı askerleri yakıtsız, yiyeceksiz, susuz ve kalacak yer olmadan göndermekle suçladı.

Newsom, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'a şu sözlerle seslendi:

"Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz ve kalacak yer olmadan gönderdin. Eğer birisi askerlerimize saygısızlık ediyorsa, o sensin Donald Trump."

NE OLMUŞTU?

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı.