Viktoria Plzen deplasmanında F.Bahçe, golsüz berabere kaldı ama bu sonucun sorumlusu Hollandalı hakem Allard Lindhout’un sarı-lacivertli takıma zararı 2 puandan daha büyük olacak. Lindhout ülkesinde mimli bir hakem. Utrecht’ten Willem Janssen’in Vitesse’den Lois Openda’ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrıldı.

İLK SEKİZ ŞANSINA DARBE VURDU

Lindhout, o maçta da tıpkı Jhon Duran’ın şortunun çekildiği pozisyondaki gibi monitörden faulü izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Kızağa çekildi. Hollandalı hakemin vermediği penaltı, F.Bahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki sıralamasını direkt etkileyecek. Simülasyona göre, F.Bahçe ligi kıl payı 10. sırada tamamlıyor. İlk 8’e giremezse playoff oynamak zorunda kalacak.

ŞUBATTA KADER MAÇLARI OYNAYACAK

Bu da F.Bahçe’nin 19 ve 26 Şubat gibi en kritik dönemde ekstra iki maç daha oynaması anlamına geliyor. Lig ve Avrupa nedeniyle takvimi oldukça sıkışacak. Çok para değil ama F.Bahçe, Plzen’i yense 450 bin Euro kazanacaktı. Para ödülü beraberlik nedeniyle 150 bin Euro’ya indi. Sarı-lacivertlilerin UEFA puanı da etkileniyor ve kuralarda seri başı olmasına da Lindhout az da olsa zarar verecek.