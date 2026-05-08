Polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda, üzerinde iki kişinin bulunduğu 34 FSN 203 plakalı motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine motosikletin kaçış güzergahında önlem alındı.

Uzun süren takip sonucu motosiklet, Sancaktepe'de durduruldu. İsminin M.E.K. olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücüye toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.