Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı, iş hayatının en kritik güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı tavanına çevrildi. 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak yeni rakamlar, özellikle brüt maaşı yüksek olan çalışanlar için stratejik bir önem taşıyor. Yapılan hesaplamalara göre, tazminat tavanında on binlerce liralık bir fark oluşması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATIDA TAVAN 72 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Halen uygulanmakta olan 64 bin 948,77 TL tutarındaki kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla birlikte ciddi bir yükseliş yaşaması öngörülüyor. Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının tahminlerine göre, memur maaşlarına yapılacak yaklaşık yüzde 11,85 oranındaki artışın yansımasıyla yeni tavanın 72 bin 645 TL seviyesine çıkacağı iddia ediliyor.

Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, 10 yıllık kıdemi olan ve tavan ücretin üzerinde maaş alan bir beyaz yakalı çalışan, Haziran yerine Temmuz ayında emekli olması halinde yaklaşık 77 bin TL daha fazla tazminat alma imkanına kavuşabilir.

ENFLASYON VERİLERİ ORTAYA KOYDU

Tazminat tavanındaki bu dev artışın arkasında yatan en büyük etken enflasyon farkı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre ve Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları ışığında, Nisan ayı için %2,11, Mayıs ve Haziran ayları için ise %1,5 oranında aylık enflasyon bekleniyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde:

- Altı aylık kümülatif enflasyonun %16,03 seviyesine ulaşacağı,

- Memur ve memur emeklilerine %4,53 oranında enflasyon farkı tahakkuk edeceği,

- Toplu sözleşmeden kaynaklanan %7’lik baz zam ile birleştiğinde toplam artışın %11,85 olacağı tahmin ediliyor.

Kesin rakamlar, TÜİK’in Haziran ayı verilerini açıklayacağı 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da netleşecek.

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA "GİYDİRİLMİŞ ÜCRET"

Kıdem tazminatı sadece çıplak maaş üzerinden hesaplanmıyor. Çalışanın aldığı yol yardımı, yemek kartı, düzenli ikramiyeler ve hatta son Yargıtay kararlarına göre işveren tarafından ödenen özel sağlık sigortası primleri de hesaba dahil ediliyor. Bu "giydirilmiş brüt ücret", tazminatın miktarını belirleyen en temel unsur olarak öne çıkıyor.

Ancak maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, bir yıl için ödenecek tutar o dönemki yasal tavanı aşamıyor. Örneğin, brüt maaşı 100 bin TL olan bir yönetici, mevcut tavan nedeniyle her yılı için 100 bin TL değil, 64 bin 948 TL üzerinden ödeme alabiliyor. Temmuz artışıyla bu sınırın genişlemesi, yüksek maaşlı profesyoneller için kayıpların azalması anlamına geliyor.

KADIN ÇALIŞANLAR VE ASKERLİK DURUMU

Yasalar, sadece işten çıkarılma durumunda değil, bazı özel koşullarda da tazminat hakkı tanıyor:

Evlilik Nedeniyle Fesih: Kadın çalışanlar, resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa ederlerse kıdem tazminatlarını alabiliyorlar.

Askerlik: Bedelli askerlik dahil olmak üzere, silah altına alınan erkek çalışanlar iş sözleşmelerini feshederek tazminat talep etme hakkına sahip.

EYT ve Emeklilik: Gerekli prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranlar (örneğin 15 yıl 3600 gün veya 7000 gün şartı), SGK’dan alacakları belge ile tazminatlı ayrış sağlayabiliyorlar.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) DÖNEMİ BAŞLIYOR

Haber kaynakları, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesinin planlandığını belirtiyor. Bu yeni sistemle birlikte kıdem tazminatının bir kısmının bireysel fonlarda toplanması, devlet katkısı ve işveren desteğiyle büyümesi hedefleniyor. Ancak bu geçiş sürecinde mevcut hakların nasıl korunacağı, çalışma hayatının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.