Son yıllarda Türkiye'nin birçok bölgesinde sayıları artış gösteren zincir marketlere her gün bir yenisi eklenirken, şubeleşme hızını artırmak ve kar marjını yükselmek isteyen marketler, çalışan sayısından ve imkanlarından kısmaya devam ediyor.



Ağır ve kötü şartlarda çalıştırılan işçilerin son haftalarda çalışma saatlerinin de uzatıldığı öğrenilirken, sosyal medyada yorgunluktan bayılan market çalışanlarının görüntülerinin dolaşıma girmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

BAYILTAN PATRONA SUÇÜSTÜ



Sabah'ın haberine göre, marketlere 'müşteri' kılığında gönderilen sivil denetçiler tarafından hazırlanan raporlar ile söz konusu işletmelerin yetkilileriyle iletişime geçen Bakanlık, ilk aşamada market çalışanları için 'sandalye zorunluluğu' getirilmesi uyarısında bulundu.



Edinilen bilgilere göre bakanlık, zincir marketlerde çalışanların koşullarını incelemesi için gizli müfettişler göndermeye başladı. Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporlamaya başladı. Dinlenme saatlerinde çalışanların bu hakkı kullanıp kullanamadığı inceleniyor. Mesai saatleri, bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.



KASALARA SANDALYE DÜZENİ ŞARTI



Bazı zincir marketlerde kasada sandalye bulunurken, özellikle üç harfli zincir marketlerde kasada sandalyelerin olmaması dikkatleri çekiyor. Bununla ilgili bir yasal zorunluluk olmadığını belirten sektör uzmanları, "Ancak bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart.



ÇALIŞANLARIN 'GÖREV TANIMI' BELİRLENECEK



Marketlerde çalışanların görev tanımlarıyla ilgili de sıkıntı bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem reyona hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor. Ancak bu durum hem daha fazla tempoya hem de görev tanımında karmaşaya yol açıyor. Kasada çalışacağını sanan bir çalışan bir anda kendini depoya ürün taşırken bulabiliyor. Edinilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.