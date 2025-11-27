Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi hale geldi.

Yüzde 25,49 olarak duyurulan oran, çalışanlara verilen sosyal yardımları da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda 2026 yılında geçerli olacak günlük yemek kartı ve ulaşım bedeli ücretlerine ilişkin rakamlar da ortaya çıktı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu kapsamında her yıl hesaplanan Yeniden Değerleme Oranını bu yıl yüzde 25,49 olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93 seviyesindeydi.

Resmi Gazete’de yer alan tebliğde, oranın TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre belirlendiği ifade edildi.

2026 YILI İÇİN YEMEK KARTI ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda çalışanların yakından takip ettiği 2026 yılı yemek kartı ücretlerine ilişkin rakamlar belli olmaya başladı.

-2025 yılında 240 TL olan günlük yemek ücreti, yüzde 25,49’luk artışla 301,2 TL seviyesine çıkacak.

ULAŞIM BEDELİ İSTİSNASI DA ARTIYOR

Çalışılan günlere ait ulaşım bedeli istisnası da yeniden değerleme kapsamında artıyor.

2025 yılında 126 TL olan günlük ulaşım desteğinin, yeni yılda 158,11 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

Açıklanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 yılında çalışanlara sağlanacak yemek ve ulaşım desteklerine ilişkin yeni rakamlar ortaya çıkmış oldu.

Bu artışlar, hem çalışanların günlük harcamalarını hem de işverenlerin maliyet planlamalarını doğrudan etkileyecek.

Yeni uygulamalar, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.