İktidar medyasında yer alan habere göre, bazı spikerlerin taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk’ün İnsan Kaynakları Birimi’ne iletti. Ancak gerekli desteği göremedi. Spikerler daha sonra durumu, Can Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ’a iletti. 6 Ağustos 2025’te kurum içinde Kenan Tekdağ imzalı bir duyuru yapıldı.



Duyuruda şu ifadeler yer aldı:



TAZMİNATSIZ İŞTEN KOVMAKLA TEHDİT ETTİ



“Diğer taraftan, çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız ve itibar kırıcı, çalışma huzurunu bozucu nitelikte dedikodu yayanlar ve bu amaçla karalama sitelerine dedikodu sızdıranlar hakkında İş Kanunu’nun ve İş Sözleşmelerinin amir hükümleri uyarınca tazminatsız işten çıkarma tasarrufu dahil gerekli işlemlerin takip ve ifa edileceği hususunda İnsan Kaynakları Birimlerine talimat verildiğini de hatırlatmak isteriz.” Habertürk’ten ayrılan spiker Nur Köşker, taciz iddialarını doğrulamış işten bu yüzden ayrıldığını açıklamıştı.