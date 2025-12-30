Türkiye'de görülen yüksek enflasyona rağmen emekli maaşlarının düşük kalması, milyonlarca çalışanı alternatif arayışlara itmekte.



SGK'dan alınan emekli maaşına ek olarak vatandaşlar, birikimlerini korumak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelirken, 2003 yılından beri yürürlükte olan uygulamakta köklü bir değişikliğe gidilecek.

ÇALIŞANA BİR DARBE DE BES'TEN GELİYOR



Uygulamayı teşvik etmek amacıyla devlet tarafından verilen yüzde 30 oranındaki katkı payı, bütçeye yük getirdiği gerekçesiyle yeni yıl öncesinde yüzde 20'ye düşürülecek.



Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl bütçeye maliyeti 75 milyar lira olan devlet katkısı tutarını 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyara çıkarmıştı.

UYGULAMAYA GİRİŞLERİ KISITLAYABİLİR



Yeni yıl itibarıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) hayata geçirmeyi planlayan iktidar, bu hamlesiyle birlikte BES'e yönelik girişlerin de yavaşlamasına neden olabilir. Çalışanlara yaşlılık dönemlerinde alternatif bir gelir sunması amacıyla planlanan ve yüzde 30 devlet katkısı sunan uygulamada devlet katkı payı yeni dönemde yüzde 20'ye düşürülecek.