Bu düzenleme ile her işçinin maaşından yıllık bazda en az 11 bin 890 TL tutarında bir meblağın doğrudan fona aktarılacağı hesaplanıyor. Sosyal güvenlik sistemine ek bir katman olarak getirilen bu modelin, çalışanların gelecekteki emeklilik gelirlerini artırmayı hedeflediği ifade edilirken, mevcut maaşlar üzerindeki kesinti yükünü de artırması bekleniyor.

NİSAN AYINDA ZORUNLU OLARAK BAŞLIYOR

Çalışma yaşamı uzmanı Hüseyin İrfan Fırat Birgün Tv'de yaptığı açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) arasındaki farka dikkat çekerek, yeni düzenlemenin zorunlu bir yapıda olacağını vurguladı. BES'in isteğe bağlı bir model olarak uygulandığını hatırlatan Fırat, TES'in nisan ayı itibarıyla tüm çalışanlar için kaçınılmaz bir süreç haline geleceğinin altını çizdi.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte, halihazırda yapılan SGK ve vergi kesintilerine ilave olarak yüzde 3’lük bir pay daha çalışanların brüt ücretlerinden düşülecek. Uzmanlar, bu kesintinin asgari ücret baz alındığında yıllık yaklaşık 12 bin liralık bir kayba yol açacağını öngörüyor.

KIDEM TAZMİNATI FONU İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Düzenlemenin en kritik noktalarından birini ise kıdem tazminatı oluşturuyor. Yeni sistemle birlikte kıdem tazminatı fonunun TES ile birleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu birleşme neticesinde, mevcut kıdem tazminatı yapısının dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik modelinin bir parçası haline getirilmesi bekleniyor.

Çalışanların işten ayrıldıklarında toplu olarak aldıkları kıdem tazminatının, bu fon üzerinden nasıl yönetileceği ve emeklilik dönemine nasıl aktarılacağı konusu ise nisan ayındaki uygulama takvimiyle birlikte netlik kazanacak. Mevcut iş gücü piyasasında bu değişikliğin, işçi ve işveren arasındaki hak dengelerini nasıl etkileyeceği üzerinde duruluyor.

HER ÇALIŞANDAN EN AZ 11 BİN 890 TL KESİNTİ

Yapılan hesaplamalara göre, TES kapsamında yapılacak yüzde 3'lük kesinti miktarı asgari ücret üzerinden dahi ciddi bir toplam oluşturuyor. Hüseyin İrfan Fırat, her işçiden yılda en az 11 bin 890 TL kesileceğini belirterek, bu tutarın ücret seviyesi yükseldikçe daha da artacağını kaydetti.

Kamu emeklilik sistemine alternatif değil, bir destekleyici olarak sunulan TES'in finansal etkileri, nisan ayındaki bordrolarda ilk kez somut olarak görülecek. Tasarruf oranlarını artırma hedefi taşıyan fonun, uzun vadede nasıl bir getiri sağlayacağı ve emeklilik ikramiyesi üzerindeki etkisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.