Afrika'nın dördüncü, dünyanın ise en zengin 400 kişisi arasında yer alan Nijeryalı milyarder Abdulsamad Rabiu, çalışanlarına verdiği ödülle gündem oldu. Rabiu'nun sahibi olduğu şirketler grubu, sadakat ve performansı ödüllendirmek amacıyla toplam 20.7 milyon dolar nakit prim dağıttı.

ÖNE ÇIKAN 5 ÇALIŞANA DEV PRİM

Prim uygulamasından yaklaşık bin 800 çalışan yararlandı. Dağıtılan tutarlar ise personele göre değişiklik gösterdi. Açıklanan bilgilere göre şirkette öne çıkan 5 çalışan kişi başı yaklaşık 691 bin dolar prim aldı.

Bunun yanı sıra onlarca çalışana ise 3 bin 450 dolar ila 13 bin 810 dolar arasında değişen nakit ödüller verildi. Primlerin uzun süreli çalışma ve şirket başarısına katkı kriterlerine göre belirlendiği belirtildi.

SERVETİNİ BUNLARLA KAZANDI

Servetini çimento, şeker ve sanayi yatırımlarıyla büyüten Rabiu, daha önce de çalışan odaklı politikalarıyla dikkat çekmişti. Dağıtılan milyon dolarlık primler ise "kriz döneminde bile emeğin karşılığını veren patron" örnekleri arasında gösteriliyor.