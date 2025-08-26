Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Memur-Sen ve Kamu-Sen’in Hakem Kurulu’ndan çekildiği yönündeki haberlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer haberler doğruysa ve Memur-Sen ile Kamu-Sen Hakem Kurulu’ndan karar alınmadan ayrıldıysa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu hem toplanma hem de karar yeter sayısını kaybetmiştir. Bu durumda kurul karar alamaz.”

Çelik, toplantı ve karar yeter sayısının her oturumda yeniden sağlanması gerektiğini belirterek, kurulun en az 8 üye ile toplanabileceğini ve bu çoğunluğun sağlanmaması halinde karar almasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çelik değerlendirmesinde, sendikaların oylama öncesinde çekilmiş olması durumunda alınacak kararların hukuki açıdan tartışmalı hale geleceğini belirtti. Çelik, “Kurulda yeterli çoğunluk oluşmadan karar alınmışsa bu karar hukuka aykırıdır. Bu durumda Hakem Kurulu süreci sonlandırmalı, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınmalıdır” dedi.

“Eğer karar alındıktan sonra sendikalar kuruldan çekildiyse bu ancak göstermelik bir çıkış olur ve siyasi bir hamleden ibarettir.”

Hakem Kurulu’nun 2026-2027 dönemine ilişkin memur ve memur emeklisi maaş artışları için açıkladığı düşük zam oranları, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Memur-Sen ve Kamu-Sen temsilcilerinin, karar alınmadan kısa süre önce kuruldan ayrıldığı iddia edilmiş, bu hamle kararın meşruiyetini tartışmalı hale getirmişti.