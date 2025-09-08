2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Programın en dikkat çekici başlıklarından biri, çalışma hayatında uygulanacak olan “güvenceli esneklik” modeli oldu.

İstihdam bölümünde yapılan açıklamada, “İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

ÇALIŞMA HAYATINA YENİ MODEL

Güvenceli esneklik modeli, işçilerin işe alımından kısmi süreli çalışmaya, fazla mesai düzenlemelerinden performansa bağlı ücretlendirmeye kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor.

İşverenler açısından piyasadaki dalgalanmalara uyum kolaylaşırken, çalışanlar için de sosyal güvence ve hakların korunması hedefleniyor.

Programda ayrıca, “Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır” denilerek uygulamanın 2026 yılında başlayacağı belirtildi.

GÜNVENCELİ ESNEKLİK NEDİR?

Uzmanlar güvenceli esnekliği, “Bir yandan işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve çalışma ilişkilerinin esnekliğini kuvvetlendirirken, diğer taraftan özellikle dezavantajlı kesimler için iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi” olarak tanımlıyor.

ÖĞRENCİLERE BİREYSEL EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

OVP’de dikkat çeken bir diğer düzenleme ise öğrenciler için bireysel emeklilik sistemi (BES) oldu.

Planda, “Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir” denilerek gençlere yeni bir tasarruf imkânı sunulacağı ifade edildi.

DİJİTAL TÜRK LİRASI YOLDA

Programda finansal teknolojilerle ilgili önemli bir adım da yer aldı. Dijital Türk lirasının hazırlık sürecine işaret edilen planda, “Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir” ifadesi kullanıldı.

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Orta Vadeli Program ile 2026’dan itibaren Türkiye’de çalışma hayatı daha esnek ve aynı zamanda güvence odaklı bir yapıya kavuşacak. Gençler için BES düzenlemesi, dijital para projesi ve istihdamda dönüşüm hedefleriyle program, ekonomide köklü bir değişimin sinyallerini veriyor.