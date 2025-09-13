Hükûmetin aldığı yeni kararlarla birlikte çalışma hayatında kapsamlı bir dönüşüm süreci başladı. Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması ve dijital dönüşümün hızlandırılması temel hedefler arasında yer alıyor. İsa Karakaş’ın aktardığına göre, bu adımlar SGK’nın mali yapısını güçlendirmeyi ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor.

EMEKLİLİK VE SİGORTADA YENİ DÜZENLEMELER

Özellikle yaşlanan nüfusun getireceği yükü hafifletmek için sosyal güvenlik sistemine yeni uygulamalar ekleniyor. Prim tabanının genişletilmesi, borçların tahsilatında etkinlik sağlanması ve kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasının teşvik edilmesi planlanıyor. Ayrıca kayıt dışı çalışanların sisteme dahil edilmesiyle SGK gelirlerinde ciddi bir artış hedefleniyor.

YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇLAR İÇİN YENİ SİGORTA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, erkeklerin yaşam süresi 76, kadınların ise 82 yıla yaklaşmış durumda. Bu tablo, bakıma muhtaç kişi sayısında her yıl artışa yol açıyor. Karakaş, hükûmetin “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası” adıyla yeni bir sigorta modeline öncelik verdiğini vurguluyor. Bu sigortanın, hem yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak hem de sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmak için kritik öneme sahip olduğunun altı çiziliyor.

SAĞLIKTA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Sağlık sisteminde de ciddi reformlar planlanıyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, ilaç ve tedavi harcamalarının daha verimli hale getirilmesi, “Sağlık Market” uygulamasının kapsamının genişletilmesi öne çıkan adımlar arasında. Veri analiziyle desteklenen yeni geri ödeme kriterleri sayesinde, sağlık harcamalarında mali disiplinin sağlanması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK HEDEFİ

Uzmanlara göre bu düzenlemeler, kısa vadede mali rahatlama sağlasa da asıl hedef uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini garanti altına almak. Hem çalışanlar hem de emekliler için yeni dönemin başlangıcı olan bu adımlar, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

*Bu haber, İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısından derlenmiştir.