Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve öncesinde Büyükelçi Barrack Riyad merkezli Asharq News'e konuştu.

Tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çeken Barrack bu kez de, "Orta Doğu diye bir şey yok" dedi.

"ORTA DOĞU'DA KABİLELER VE KÖYLER VAR"

Açıklamasının devamında Orta Doğu'ya ilişkin, "Kabileler, köyler var. Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından yaratıldı... Ama Orta Doğu böyle işlemiyor..." diyen Barrack ayrıca şunları söyledi:

Birey, aile, köy ile başlar, sonra kabile, topluluk, din. Son olarak da millet”