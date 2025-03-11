Çamaşır makineleri, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri olsa da çoğu kişi, çamaşır makinelerinin düzenli bakım gerektiren "gizli" bir bölmesi olduğunu bilmiyor. Uyku danışmanı Chrissy Lawler, bu önemli noktaya dikkat çekerek, çamaşır makinenizin su haznesini düzenli olarak boşaltmanız gerektiğine dikkat çekti.

Chrissy, su haznesini her 2 ila 4 haftada bir temizlemenin gerektiğini ve bunun sadece 30 saniye süreceğini açıkladı. Bu işlemle birlikte makineler taze ve verimli kalacak. Birçok kişi çamaşır makinesindeki bu gizli bölmenin varlığından bile habersiz olduğunu itiraf etti. Kullanıcılar su haznesinin boşaltılması gerektiğini bilmediklerini belirterek şaşkınlıklarını dile getirirken, "Bunu hiç duymadım" veya "Böyle bir şeyin varlığından haberim yoktu" gibi yorumlar yapıldı.

MAKİNEYE YABANCI CİSİMLERİN GİRMESİNİ ENGELLER

Çamaşır makinesi filtresi de düzenli olarak temizlenmesi gereken önemli bir parça. Filtre, makineye yabancı cisimlerin girmesini engeller ve tiftik, etiket gibi maddelerin birikmesini önler. Bu filtre genellikle çamaşır makinesinin alt kısmında yer alırken, açılabilir bir kapağı vardır. Bu bölmede suyu boşaltmanızı sağlayacak bir tahliye borusu da bulunur.

Emlak uzmanı bir videosunda, çamaşır makinesi bakımı hakkında adım adım bir rehber paylaştı. Uzman, makinenin altına bir havlu serdikten sonra filtre bölmesini açarak, suyun dökülmesini sağladı ve filtreyi temizlemek için antibakteriyel mendil kullandı. Filtreyi daha sonra bulaşık deterjanı ile temizleyerek, yerine yerleştirdi. Öte yandan farklı modellerde bölmenin yeri değişebilir, bu yüzden herhangi bir işlemi yapmadan önce üreticinin talimatlarını dikkatle okumanız önemli.