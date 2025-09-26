Evimizde bulunan eşyalar arasında hayatımızı en çok kolaylaştıranlardan biri de çamaşır makineleridir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda hem hacim hem de donanım olarak gelişen bu aletler, tasarlanış aşamasında onlarca yıl çalışacak şekilde planlanır.



MAKİNENİZİ AYDA BİR KEZ BU MODDA ÇALIŞTIRIN



Ancak yaygın olarak yapılan hatalı kullanım, çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltmakta. Uzun yıllar boyunca çamaşır makinelerinin bakım ve onarımında çalışmış servis ustaları, bir makinenin yıkama performansını ve ömrünü uzatacak detayları paylaştı.



Sizde ayda bir kez bu şekilde makinenizi çalıştırabilir ve çamaşır makinenizin yıllarca tamirci yüzü görmemesini sağlayabilirsiniz.



Çok az kişi tarafından biliniyor olsa da, son nesil çamaşır makinelerinin çoğunda kendi kendini temizleme özelliği yer alır. Çamaşır makinenizi haftada en az 2 kere kullanıyorsanız, sizin de bu modu ayda bir kez kullanmanızda fayda var. Sağlıklı bir makine kullanımı için makinelerin filtrelerinin ayda bir kez düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

TAMBURU YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE DOLDURMAYIN



Makinelerin satış aşamasında birçok üretici, kapasitesinin tamamını paylaşarak müşterileri ikna etmeye çalışır. Ancak çamaşır makinelerini hiçbir zaman üzerinde belirtilen kapasiteyi dolduracak şekilde kullanmamalısınız.



Çünkü tamburu ağzına kadar doldurmak, makinenin ömrünü kısaltacaktır. Uzmanlar, tamburun en fazla dörtte üçüne kadar doldurulmasını tavsiye ediyor.