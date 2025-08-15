Çamaşır makinesini arka arkaya iki kez çalıştırmak, özellikle ısıtma elemanı, drenaj pompası ve motor gibi hayati parçaların aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu parçaların bozulması hem yıkama kalitesini düşürüyor hem de yüksek onarım maliyetleriyle karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle her yıkama arasında en az 20 dakika, ideal olarak iki saat beklemek büyük önem taşıyor.



GÜNDE İKİDEN FAZLA YIKAMA ÖNERİLMİYOR

Uzmanlar, çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için günde ikiden fazla yıkama yapılmamasını tavsiye ediyor. Haftada 4-5 yük yıkamak, cihazın verimli çalışmasını sağlıyor.





Kullanımda dikkat edilmesi gereken püf noktalar:

Kapağı Açık Bırakın: Her yıkamadan sonra kapağı hafifçe aralık bırakmak, içerideki nemin buharlaşmasını sağlar ve kötü kokuların oluşmasını önler.

Cepleri Kontrol Edin: Bozuk para, yüzük gibi küçük eşyalar makineye zarar verebilir. Yıkamadan önce tüm ceplerin boş olduğundan emin olun.

Manşeti Temizleyin: Tambur ile kapak arasındaki kauçuk kısmı (manşet) düzenli olarak deterjansız sabun ve suyla temizleyin.

Aşırı Yüklemeyin: Yıkadığınız çamaşırların ıslak ağırlığı, kullanım kılavuzunda belirtilen sınırları aşmamalı.

KİREÇLENMEYE KARŞI ÖNLEM ALIN

Suyun sertliği, makinede zamanla kireç birikmesine yol açar. Bunun önüne geçmek için:

Sertliği azaltan katkı maddeleri kullanın.

Ayda bir kez, toz bölmesine 100-200 gram limon tuzu veya sitrik asit koyarak 90 derece programda boş çalıştırın.

Temizlik sonrası makinenin içini yumuşak bir bezle silerek kireç kalıntılarını çıkarın.

Bu basit önlemler, çamaşır makinenizin ömrünü yıllarca uzatabilir. Hem performans kaybı hem de masraflı tamirlerden kaçınmak için yıkamalar arasında dinlenme süresine ve bakım adımlarına dikkat etmek gerekiyor.