Güney Kore’de yaşanan çarpıcı bir dava, teknolojinin suçla mücadeledeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 24 yaşındaki bir adam, evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde doğrudan görünmeyen ancak çamaşır makinesinin cam kapağına yansıyan görüntüler sayesinde cinsel istismar suçundan mahkum edildi.

İlk etapta mağdurun sunduğu kamera kayıtlarında suçu doğrulayan herhangi bir açık kanıt bulunmazken, dikkatli bir incelemede çamaşır makinesinin kapağındaki yansımanın tespit edilmesiyle birlikte saldırının gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sanığın geçmişi de dikkat çekici. Daha önce eski kız arkadaşına tecavüz ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçlamalarıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Söz konusu şahıs, Kasım ayında mahkeme tarafından suçlu bulunarak 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kararı temyize taşımasının ardından dosya yeniden ele alındı ve tecavüz, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından mahkûmiyet kararı verildi. Sanığın mağdurlardan biriyle uzlaşmaya varması dikkate alınarak cezası 7 yıla indirildi.

Mahkeme ayrıca, sanığın cezasını tamamlayıp tahliye edilmesinin ardından 7 yıl boyunca elektronik kelepçeyle izlenmesine ve bu süreçte çocuklar, gençler ya da engelli bireylerle ilgili kurumlarda çalışmasının yasaklanmasına hükmetti.