Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri olan çamaşır yıkama doğru yapılmazsa kıyafetlerimizin ömrünü kısaltabilir ve çamaşır makinemize zarar verebilir. Bu hatalar ise hem giysileriniz hasar bırakırken hem de makinenize ciddi zararlar verebilir ancak bu hatalar da çoğu zaman farkında olmadan yapılır.

ÇAMAŞIR YIKARKEN YAPILAN HATALAR

Öncelikle, çamaşırları makineye koymadan önce tüm cepleri kontrol etmek oldukça önemlidir çünkü bazı zamanlarda ceplerde kağıt mendil, ruj, bozuk para veya araba anahtarı gibi eşyalar kalabiliyor. Bu eşyalar hem kıyafetlerinize hem de çamaşır makinenize zarar verebilir. Aynı zamanda beyaz ve açık renkli giysiler ile koyu renkli ve kırmızı çamaşırları ayırmak gereklidir. Aksi takdirde, renkler birbirine geçebilir ve tüm çamaşırlar istenmeyen renklere bürünebilir.

Lekeler, çamaşır makinesine atmadan önce tedavi edilmelidir. Lekeyi silmek ve üzerine soğuk su, çamaşır deterjanı veya leke çıkarıcı uygulamak, lekenin daha kolay çıkmasına yardımcı olur. Eğer leke tamamen çıkmazsa, çamaşırları kurutucuya koymak yerine doğal olarak kurumasını bekleyin ve gerekirse yeniden yıkayın.

Elastik ürünleri, iç çamaşırları ve mayo gibi giysileri kurutucuda kurutmak da kaçınılması gereken hatalardan biridir. Kurutucunun sıcaklığı, elastik lifleri bozarak ürünlerin sarkmasına ve esnemesine neden olabilir. Bu tür ürünleri doğal olarak kurutmak en iyisidir. Ayrıca, fermuarların açık bırakılması da giysilerin zarar görmesine yol açabilir, fermuarları kapalı tutmak diğer giysilerin kumaşlarına zarar vermemesi açısından önemlidir.

Çamaşır makinesini aşırı doldurmak da sık yapılan bir hatalardan biridir ve makinenin düzgün çalışabilmesi için yeterli alana ihtiyacı vardır. Ayrıca, fazla deterjan kullanmak da doğru değildir. Çamaşır deterjanı markalarına göre az miktarda kullanılması gerektiğini unutmayın, fazla deterjan ise giysilerde kalıntı bırakabilir ve makinenize zarar verebilir.

Giysilerin etiketindeki talimatlara dikkat etmek de önemlidir. Yanlış su sıcaklığı seçmek, kumaşların ömrünü kısaltabilir. Soğuk su kullanmak, kumaşları korurken, sıcak su ise kumaşın liflerine zarar verebilir. Leke çıkarmak için aşırı ovmak yerine, çamaşır deterjanı veya kumaş dostu bir leke çıkarıcı kullanarak nazikçe işlem yapın.