Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Mutlu (69) ile kardeşi Mehmet Mutlu (52), anneleri Nuriye Mutlu’nun cenaze namazı için camide bir araya geldi.

Cenaze namazının ardından iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mustafa Mutlu, yanında getirdiği silahla kardeşine ateş etti.

BAŞINDAN VURULDU

Başından ve karnından vurulan Mehmet Mutlu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Mutlu’nun üzerinde bulunan ruhsatsız tabancaya el konuldu.

'BEN HEP MERMİ AĞZINDA GEZERİM'

Emniyetteki işlemleri sırasında ifadesi alınan Mustafa Mutlu’nun, “Annemin vefatından sonra nasılsa camiye gelirler diye düşündüm. Ben hep mermi ağzında gezerim. Korkutma amaçlı ateş ettim” dediği öğrenildi.

10 SUÇ KAYDI VAR

‘Kasten yaralama’ başta olmak üzere 10 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.