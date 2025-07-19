CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde 3 yıl önce 200 yıllık tarihi Eskiköy Ahşap Camii’nin bir anda ortadan kaybolduğunu gündeme getirmişti. Adıgüzel, o dönemde AKP’li belediyenin camiyi restore etmek için ihaleye çıktığını, ihaleyi alan firmanın caminin tahtalarını söktükten sonra çalışmayı yarıda bıraktığını belirtmişti.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, camide kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını açıklamıştı.

Adıgüzel ise olayın peşini bırakmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soru önergesi vererek tarihi camiye ait orijinal parçaların nerede olduğunu sordu. Bakanlığın cevabında Adıgüzel’in haklılığı ortaya çıktı. Bakanlık’tan verilen cevapta, “Hatalı imalatların Ordu Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde, onaylı projeye uygun şekilde 6 ay içinde düzeltilmesine, süre sonunda düzenlenecek raporların Kurula iletilmesinden sonra, aykırı imalatların hukuki durumunun değerlendirileceğine” karar verildi.

AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Güler Haziran ayı meclis toplantısında CHP’li Adıgüzel’i hedef alarak, “Size bir espri yapayım; Önemli bir siyasi arkadaşımız ‘bu camii çalındı’ dedi. Şu anda cami ibadete açık. Çalınan camii bulundu” dedi.

‘TAM BİR KARA MİZAH’

Yaşanılanları trajikomik bir kara mizah olarak nitelendiren Adıgüzel ise AKP’li Belediye Başkanı Güler’den özür beklediklerini belirterek, “Benim, bu cami çalındı bu cami orijinal değil yerine yaptığınız da eski caminin orijinal parçaları değil yeni ahşaptan bir benzer yapmışsınız dediğim konu resmi belge ile doğrulanmış oluyor. Siz sadece camiyi çalmamışsınız, malzemeden de çalmışsınız” ifadelerini kullandı.