Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre cami çıkışı Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'ndeki evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Baktır çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.