TOKİ’nin Sancaktepe Sarıgazi’de 2021 yılından beri yürüttüğü projenin planları değiştirildi. İçerisinde ticari konut, akaryakıt, eğitim, resmi kurum, belediye hizmet ve ibadet alanı gibi yapıların bulunduğu arazinin planları Sağlık Bakanlığı’nın itirazı üzerine iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı, kendilerine tahsis edilmiş 90 bin metrekarelik araziye cami yapılmasına karşı çıkmıştı.

‘YAKINDA CAMİ VAR’

TOKİ, konut inşaatları belli bir seviye gelmiş olan projeye yeni plan yaptı. Cami ya da akaryakıt istasyonundan birinin iptal edilmesi gerekiyordu. Karar verildi, arazinin en değerli yeri akaryakıt istasyonuna ayrıldı. TOKİ, cami yapımını ise planlardan çıkardı.

Cami yeri olarak ayrılan, bin 365 metrekarelik parsel yeniden sağlık tesis alanına alındı.

Yeni plan raporunda, cami alanının iptal edilme gerekçesi, yakın çevrede başka camilerin bulunması olarak açıklandı. Söz konusu arazi Pandemi Hastanesi ve inşaat çalışmaları devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin bitişiğinde yer alıyor.

Yeni evlerde gurbetçiler oturacak

Sancaktepe’de TOKİ’nin yaptığı 420 adet konut ve 18 adet dükkan, gurbetçi vatandaşlar için yapılıyor. 2022 yılının temmuz ayında 2 oda 1 salon dairelerin fiyatları ilk açıklandığında 1 milyon 430 bin TL, 3 oda 1 salon dairelerin fiyatı ise 1 milyon 680 bin TL olarak belirlenmişti. TOKİ bu ihaleyi 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirmişti ancak inşaat hala devam ediyor.