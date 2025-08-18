İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen genç bir kadın, geç saatlerde Hacı Osman Dereli Camii'nin kapısını eline aldığı kaldırım taşıyla kırdı.
Ardından 2. kata çıkan kadın, pencereye çıkarak bağırmaya başladı.
MAHALLELİ AYAĞA KALKTI
Genç kadının kontrolsüz şekilde pencerede çıkmasının ardından aşağıya düşmesinden endişe edilirken, uzun süre boyunca pencereden çığlıklar atan ve bağıran kadın, mahalleliyi ayağa dikti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cami önünde toplanan kalabalığın uyarılarına rağmen kontrolsüz hareketlerine devam eden genç kadın, güçlükle aşağıya indirilerek kontrol altına alındı. Emniyet, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
