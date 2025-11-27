Rus nöroteknoloji şirketi Neiry, güvercinlere yerleştirilen beyin arayüzleri ve sırt çantası şeklindeki elektronik sistemlerle geliştirdiği “biyolojik drone” projesinin Moskova’da test uçuşlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Forbes Russia ve şirketin 25 Kasım tarihli açıklamasına göre, sinir implantlarına sahip ilk güvercin sürüsü laboratuvar ortamından dış test aşamasına geçirilmiş durumda. Test aşamasının bitmesinin ardından yüzlerce güvercin görev için doğaya salınacak.

BİNLERCE KİLOMETRE ÖTEYE YOLLAYACAKLAR

Neiry, onlarca güvercinin uçuş özelliklerinin incelendiğini, bazı kuşların binlerce kilometre uzağa gönderilmesinin planlandığını, bir kısmının ise ileri deneyler için Moskova’da tutulduğunu açıkladı.

Sistemde, kuşların beyninin belirli noktalarına yerleştirilen elektrotlar, sırt çantasına benzer küçük bir modülde bulunan kontrolcüye bağlanıyor. Bu modül aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışan elektronik bileşenler de taşıyor.

KUŞUN NEREYE DÖNEYECEĞİNE KARAR VERİYOR

Biyodrone sisteminin çalışma prensibi, geleneksel dronlardaki otomatik uçuş görevlerine benzer şekilde işliyor. Kontrolör cihaza önceden bir rota tanımlanırken, beyin implantları kuşun sola veya sağa dönme motivasyonunu tetikleyen elektriksel uyarılar gönderiyor. Konum takibi ise GPS ve diğer navigasyon teknolojileriyle sağlanıyor.

Şirket, bu yöntemin davranışsal eğitime ihtiyaç duymadığını, “herhangi bir kuşun ameliyat sonrası doğrudan uzaktan kontrol edilebilir hale geldiğini” belirtti.

Operasyon sırasında elektrotların hassas konumlandırılması için stereotaktik yöntemlerin kullanıldığı, hedefin ise yüzde 100 hayatta kalma oranı olduğu ifade edildi.

KAMERA YÜZLERİ OTOMOTİK BULANIKLAŞTIRIYOR

Güvercinlere takılan kameraların, endüstriyel gözetim ve robotik sistemlerde kullanılan teknolojiyle aynı şekilde çalıştığı bildirildi. Neiry, gizlilik yasalarına uyum için kamera görüntülerindeki yüzlerin yapay zekâ yardımıyla bulanıklaştırıldığını ve kişisel verilerin otomatik olarak kaldırıldığını savundu.

GÖREV YERLERİ İKNA ETMEDİ

Şirket, biyodrone güvercinlerin enerji iletim hatları, gaz dağıtım ağları ve kritik altyapıların takibi için kullanılabileceğini; ayrıca çevresel araştırmalar, endüstriyel denetimler, arama-kurtarma operasyonları ve güvenlik izleme faaliyetlerinde görev alabileceğini açıkladı.

Ancak şirketin güvercinler için belirlediği görev yerleri bazı kimseler tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Rusya'nın bu proje ile casusluk faaliyeti yürüteceği özellikle Avrupa ve Ukrayna'da askeri bilgiler toplamak için güvercinleri kullanacağı belirtiliyor.