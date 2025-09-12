Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e ait 121 şirkete el koymasının ardından, şirketin Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık paylarına da el konuldu.



Tekfen Holding tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;

Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplam %1,756 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.İ sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır. Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye bildirim yapılmıştır.”







