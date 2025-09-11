Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

SUÇLAMALAR AĞIR

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.

CİNER'DEN CAN GRUBU'NA DEVİR

Aralık 2024'te Turgay Ciner, Habertürk ve Show TV'nin de dahil olduğu tüm medya hisselerini Can Grubu'na devrederek sektörden çekildi.

Can Holding, devir sonrası yaptığı açıklamada, medya yatırımlarının Mehmet Kenan Tekdağ liderliğinde sürdürüleceğini duyurmuştu...