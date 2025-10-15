Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman hakkında karar çıktı.
Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI
Daha önce Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ile birlikte toplam altı kişi tutuklanmıştı.
Devamında operasyon CİNER Holding’e sıçramış yurt dışında olduğu tespit edilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Can Holding ve Ciner Holding bünyesindeki şirketlere de kayyum atanmıştı.