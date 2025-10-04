Tekfen Holding’de Meltem ve Nilgün Şebnem Berker’in sahip olduğu yüzde 25,23 oranındaki pay, Can Holding’e devredildi. Hisse devri, Rekabet Kurumu’nun onayıyla resmiyet kazandı ve TMSF yönetimindeki Can Holding, Tekfen Holding’in en büyük ortağı konumuna yükseldi.

PAY YÜZDE 17,56'DAN YÜZDE 42,796'YA ULAŞTI

Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Berker ailesi ile Can Holding arasında 10 Nisan 2025’te hisse devri için anlaşmaya varıldığı ve aynı gün pay devir sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Bu işlem, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Rekabet Kurumu’nun iznine tabiydi.

Süreç boyunca, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Eylül 2025 tarihli kararıyla Can Kültür A.Ş. ve bağlı şirketler için TMSF kayyım olarak görevlendirildi.

Rekabet Kurumu’nun izniyle birlikte, söz konusu hisseler resmen Can Holding’e devredildi. Bu devirle Can Kültür A.Ş.’nin Tekfen Holding’deki payı yüzde 17,56’dan yüzde 42,796’ya yükselerek toplam 158.345.113,57 hisseye ulaştı. Böylece TMSF yönetimindeki Can Holding, şirketin en büyük hissedarı konumuna geldi.