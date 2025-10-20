Can Holding soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan isimlerden 11 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Hakkında tutuklama istenen şüphelilerin isimleri de belli oldu.
"Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy, Mustafa Şahin"
14 ADLİ KONTROL TALEBİ
Diğer şüpheliler Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu. Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli şahıs ise üzerlerine atılı suçlar kapsamında adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.