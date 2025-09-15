11 Eylül 2025 sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" iddiasıyla gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu. Can Holding'in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 kişiye gözaltı çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Holding'e düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarılmıştı:
"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."