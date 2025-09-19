Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu’ ve bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” suçlarının işlendiği iddialarına yönelik soruşturma sürüyor.
YETKİSİZLİK KARARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dosyada, yetkisizlik kararı verildi. Kararla birlikte soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.