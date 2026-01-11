Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında İtalya'ya gittiğini belirten Yaman, Türk basınına da "sitemde" bulundu.

"Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil!" diyen Can Yaman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz?

Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."